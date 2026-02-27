La fête du court métrage séance jeune public et tout public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
La fête du court métrage séance jeune public et tout public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 25 mars 2026.
La fête du court métrage séance jeune public et tout public
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Durant la fête du court métrage, la Micro-Folie Guéret vous propose une sélection de programmes pour petits et grands. En ce mercredi matin, vous découvrirez 2 programmes jeune public et des bonus pour toute la famille.
10h mon jardin merveilleux pour les 3-5 ans
– Patouille, des graines en parachute
– L’arroseur arrosé
– Qué li passa al cel ?
– Le renard minuscule
10h30 Temps libre pour les 5-7 ans
– Frite sans maillot
– L’effet de mes rides
– La pâquerette-raclette
– En pleine forme
11h05 tout public
– A single life
– Le monde de Dalia
– Orange O’désespoir
– Rubika
– Robo
– Flippé, la vie d’adulte
– Dommage .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
English : La fête du court métrage séance jeune public et tout public
