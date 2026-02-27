La fête du court métrage séance jeune public et tout public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

La fête du court métrage séance jeune public et tout public

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Durant la fête du court métrage, la Micro-Folie Guéret vous propose une sélection de programmes pour petits et grands. En ce mercredi matin, vous découvrirez 2 programmes jeune public et des bonus pour toute la famille.

10h mon jardin merveilleux pour les 3-5 ans

– Patouille, des graines en parachute

– L’arroseur arrosé

– Qué li passa al cel ?

– Le renard minuscule

10h30 Temps libre pour les 5-7 ans

– Frite sans maillot

– L’effet de mes rides

– La pâquerette-raclette

– En pleine forme

11h05 tout public

– A single life

– Le monde de Dalia

– Orange O’désespoir

– Rubika

– Robo

– Flippé, la vie d’adulte

– Dommage .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du court métrage séance jeune public et tout public

L’événement La fête du court métrage séance jeune public et tout public Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret