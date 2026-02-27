La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans

La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret samedi 28 mars 2026.

La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

La fête du court métrage nous permet de diffuser au sein de la Micro-Folie un programme intitulé on s’adapte à destination des 13/17 ans comme aux adultes
– Dolapo is fine
– Plastic and glass
– Europe by bidon
– Une histoire de Jeannot   .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11  microfolie@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans

L’événement La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret