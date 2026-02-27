La fête du court métrage séance tout public et jeune public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

La fête du court métrage séance tout public et jeune public

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

La Micro-Folie Guéret est partenaire de la fête du court métrage et vous propose une sélection pour ce mercredi après-midi pour les plus grands à 15h et pour les plus jeunes dès 16h30.

Le programme Carte blanche à la région Ile de France contient 4 courts métrage soutenus par la Région Ile de France à 15h dès 12 ans

– La cour des grands

– Les mystérieuses aventures de Claude Conseil

– Bornéo

– RIP Mme Joseph

Dès 16h30 retour sur un programme pour les 7-10 ans intitulé Bien dans ma tête

– Maman pleut des cordes

– La petite casserole d’Anatole

– Des tresses .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

