La fête du court métrage séance tout public et jeune public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
La fête du court métrage séance tout public et jeune public Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 25 mars 2026.
La fête du court métrage séance tout public et jeune public
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
La Micro-Folie Guéret est partenaire de la fête du court métrage et vous propose une sélection pour ce mercredi après-midi pour les plus grands à 15h et pour les plus jeunes dès 16h30.
Le programme Carte blanche à la région Ile de France contient 4 courts métrage soutenus par la Région Ile de France à 15h dès 12 ans
– La cour des grands
– Les mystérieuses aventures de Claude Conseil
– Bornéo
– RIP Mme Joseph
Dès 16h30 retour sur un programme pour les 7-10 ans intitulé Bien dans ma tête
– Maman pleut des cordes
– La petite casserole d’Anatole
– Des tresses .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fête du court métrage séance tout public et jeune public
L’événement La fête du court métrage séance tout public et jeune public Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret