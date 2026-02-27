La fête du court métrage séance tout public Les incontournables Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

La fête du court métrage séance tout public Les incontournables

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Micro-Folie vous propose une après-midi de court métrage dans le cadre du partenariat avec la fête du court métrage, intitulés les incontournables.

Dès 14h, c’est le programme Le rire dans les années 60 qui vous attend avec de grands noms

-Le petit Nicolas

-En pleine forme

-Cours du soir

-The railrodder

avec notamment Michael Lonsdale, Jacques Tati ou encore Buster Keaton. Dès 8 ans

Dès 16h30, le programme Coups de coeur du public prend le relais pour vous divertir

-Omnibus

-Pour le rôle, de Pierre Niney avec François Civil

-Beach Flags

-Le bleu blanc rouge de mes cheveux

-Pitchoune de Reda Kateb, avec Philippe Rebbot et Reda Kateb .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête du court métrage séance tout public Les incontournables

L’événement La fête du court métrage séance tout public Les incontournables Guéret a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Grand Guéret