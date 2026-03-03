LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Toulouse

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Un festival qui facilite l’accès à de grands films courts ! Que vous soyez cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, venez explorer la magie du court métrage.

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation officielle pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant ceux qui représentent l’excellence et la diversité de la création cinématographique au format court (réalisateurs, comédiens, compositeurs, scénaristes…).

Une multitude d’établissements, Séquence et ses partenaires fêtent le court métrage dans toute la ville ! Au programme des films d’ici et d’ailleurs, des rencontres avec les cinéastes, des séances pour petits et grands, des animations et des ateliers d’éducation à l’image.

De nombreux événements sont programmés à Toulouse et alentours, retrouvez la liste des lieux participants et le détail des projections sur le site internet du festival. .

A festival that facilitates access to great short films! Whether you’re a cinephile or a neophyte, a young audience, a family or an enthusiast, come and explore the magic of short films.

