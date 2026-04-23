Ouégoa

La fête du crabe

Tribu de Tiari Ouégoa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Fête du Crabe vous attend le samedi 23 mai 2026 de 8h à 17h à la tribu de Tiari (Ouégoa) ! Produits de la mer et de la terre, stands, restauration, animations, concours et musique au programme. Venez nombreux !

.

Tribu de Tiari Ouégoa 98821 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 89.10.86 nionguiirene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Crab Festival awaits you on Saturday, May 23, 2026 from 8am to 5pm at the Tiari tribe (Ouégoa)! Seafood and local produce, stalls, food and drink, entertainment, competitions and music. Come one, come all!

L’événement La fête du crabe Ouégoa a été mis à jour le 2026-04-23 par Tourisme Province Nord