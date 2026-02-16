La fête du Grenier Médocain

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Pour le 19ème chapitre de la Confrérie du Grenier Médocain, ces dernier organise une journée dédiée à la spécialité Médocaine le Grenier Médocain .

A partir de 10, concours du meilleur grenier ( concours ouvert à tous les charcutiers et traiteurs professionnels).

S’en suivra la parade des confréries de la place à la mairie.

Place du 8 mai, des stands de produits locaux et viticulteurs seront présents ainsi que des food truck , qui pour cette occasion vous proposeront des crêpes, burgers… au grenier médocain bien entendu.

La matinée sera animée par la Banda Pays Médoc. .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine

