La fête du Grenier Médocain Saint-Laurent-Médoc

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Pour le 19ème chapitre de la Confrérie du Grenier Médocain, ces dernier organise une journée dédiée à la spécialité Médocaine le Grenier Médocain .
A partir de 10, concours du meilleur grenier ( concours ouvert à tous les charcutiers et traiteurs professionnels).
S’en suivra la parade des confréries de la place à la mairie.
Place du 8 mai, des stands de produits locaux et viticulteurs seront présents ainsi que des food truck , qui pour cette occasion vous proposeront des crêpes, burgers… au grenier médocain bien entendu.
La matinée sera animée par la Banda Pays Médoc. .
Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 07 28 45 bri.boudou@yahoo.fr
