La fête du Jardin des Contes Jardin des Contes Andernos-les-Bains

La fête du Jardin des Contes
Jardin des Contes 2A Rue des Goélands Andernos-les-Bains Gironde

27 septembre 2025

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Présentation de l’activité du jardin, démonstrations de techniques de jardinage, vente de plants et de semis, organisées par l’association Le Jardin des Contes.

Jeux pour tous et animation musicale avec la chorale Chantons Ensemble.

Tout public. Accès libre. Restauration, buvette sur place. .

Jardin des Contes 2A Rue des Goélands Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 08 08 88

