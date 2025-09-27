La fête du Jeu Gertwiller

La fête du Jeu Gertwiller samedi 27 septembre 2025.

La fête du Jeu

86 rue Principale Gertwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-27 13:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Jeux en folie de constructions, de stratégies, d »adresse, d »observation, coopératifs et de société.

Un rendez-vous familial de 4 à 104 ans pour découvrir des :des jeux de société (échecs, tarot, cartes) ;

des jeux d’adresse (Weyckick-foot, Pass-trap, Sjoebak) ;

des jeux coopératifs ;

des jeux d’observation et rapidité ;

des jeux de construction…

Un plateau accueillera les dons des participants qui souhaitent soutenir l'association.

86 rue Principale Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 26 83 54 valcg.67140@gmail.com

English :

Games galore: construction, strategy, skill, observation, cooperative and board games.

German :

Spiele wie verrückt: Bau-, Strategie-, Geschicklichkeits-, Beobachtungs-, Kooperations- und Gesellschaftsspiele.

Italiano :

Giochi a bizzeffe: di costruzione, di strategia, di abilità, di osservazione, cooperativi e da tavolo.

Espanol :

Juegos en abundancia: de construcción, de estrategia, de habilidad, de observación, cooperativos y de mesa.

