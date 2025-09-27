La fête du Jeu Gertwiller
La fête du Jeu Gertwiller samedi 27 septembre 2025.
La fête du Jeu
86 rue Principale Gertwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 13:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27 2025-09-28
Jeux en folie de constructions, de stratégies, d »adresse, d »observation, coopératifs et de société.
Un rendez-vous familial de 4 à 104 ans pour découvrir des :des jeux de société (échecs, tarot, cartes) ;
des jeux d’adresse (Weyckick-foot, Pass-trap, Sjoebak) ;
des jeux coopératifs ;
des jeux d’observation et rapidité ;
des jeux de construction…
Un plateau accueillera les dons des participants qui souhaitent soutenir l'association.
86 rue Principale Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 62 26 83 54 valcg.67140@gmail.com
English :
Games galore: construction, strategy, skill, observation, cooperative and board games.
German :
Spiele wie verrückt: Bau-, Strategie-, Geschicklichkeits-, Beobachtungs-, Kooperations- und Gesellschaftsspiele.
Italiano :
Giochi a bizzeffe: di costruzione, di strategia, di abilità, di osservazione, cooperativi e da tavolo.
Espanol :
Juegos en abundancia: de construcción, de estrategia, de habilidad, de observación, cooperativos y de mesa.
L’événement La fête du Jeu Gertwiller a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du pays de Barr