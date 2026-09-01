Informations pratiques

Les Bordes-Aumont

La Fête du Lavoir des Bordes-Aumont

Lavoir & Complexe sportif Les Bordes-Aumont Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:15:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Au programme ouverture officielle de la fête à 14h15, suivie du spectacle Les Fleurs Dansantes à 14h30. Dès 15h30, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations au complexe sportif château gonflable, jeux en bois et autres activités.



La journée se poursuivra avec une retraite aux flambeaux à 21h, avant le feu d’artifice à 22h.



>> Buvette* et restauration sur place tout au long de la journée.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Lavoir & Complexe sportif Les Bordes-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 82 93 mairie@lesbordes-aumont10.fr

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English :

L’événement La Fête du Lavoir des Bordes-Aumont Les Bordes-Aumont a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne