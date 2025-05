La Fête du Merle Blanc – Argenton-sur-Creuse, 13 juin 2025 07:00, Argenton-sur-Creuse.

Indre

La Fête du Merle Blanc Argenton-sur-Creuse Indre

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-15

2025-06-13

La fête du Merle Blanc, feu d’artifice, défilé de chars illuminés et fête foraine durant les trois jours

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire lesamisdumerleblanc@gmail.com

The Merle Blanc festival, with fireworks, a parade of illuminated floats and a three-day funfair

Das Fest der Weißen Amsel, Feuerwerk, Umzug mit beleuchteten Wagen und Jahrmarkt an allen drei Tagen

Il festival Merle Blanc, con fuochi d’artificio, una sfilata di carri illuminati e un luna park durante i tre giorni

La fiesta de la Merle Blanc, con fuegos artificiales, desfile de carrozas iluminadas y parque de atracciones durante los tres días

