Argol

La Fête du Pain et du Beurre

1 Rue Saint-Guénolé Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Musée Vivant des Vieux Métiers à Argol en Presqu’île de Crozon organise le dimanche 12 avril à partir de 14H La Fête du Pain et du Beurre.

Vous assisterez à la cuisson du pain dans notre four en pierre et à la fabrication du beurre à la baratte. .

1 Rue Saint-Guénolé Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59

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English : La Fête du Pain et du Beurre

L’événement La Fête du Pain et du Beurre Argol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime