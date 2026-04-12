La Fête du Pain et du Beurre Argol
La Fête du Pain et du Beurre Argol dimanche 12 avril 2026.
Argol
La Fête du Pain et du Beurre
1 Rue Saint-Guénolé Argol Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Musée Vivant des Vieux Métiers à Argol en Presqu’île de Crozon organise le dimanche 12 avril à partir de 14H La Fête du Pain et du Beurre.
Vous assisterez à la cuisson du pain dans notre four en pierre et à la fabrication du beurre à la baratte. .
1 Rue Saint-Guénolé Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59
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English : La Fête du Pain et du Beurre
L’événement La Fête du Pain et du Beurre Argol a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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