La fête du pain Musée vivant des vieux métiers Argol

La fête du pain Musée vivant des vieux métiers

Place des Anciens Combattants Argol Finistère

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

2026-04-12

Fête du pain et du beurre et représentation du spectacle Le temps des fileuses

L’occasion de redécouvrir les saveurs d’antan, l’odeur du bon pain et du feu de bois, le goût du beurre baratté à la main. Au programme de cette journée cuisson du pain au feu de bois dans le vieux four en pierre, fabrication de kouign-amann et de beurre.

Le spectacle Le temps des fileuses est un voyage en images d’archives de la Bretagne rurale et du musée vivant des vieux métiers, en musique et en contes dans la Bretagne rurale des années 1930 à 1950.

Tout public

8 € Enfant 3,50 €

contact@museevivant.fr 02 56 04 81 59

www.museevivant.fr .

Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59

