La Fête du Pain – Distillerie de Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque, 30 mai 2025 14:00, Pont-l'Évêque.

Calvados

La Fête du Pain Distillerie de Calvados Christian Drouin 1895 Route de Trouville Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 14:00:00

fin : 2025-05-30 18:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Participez à « La Fête du Pain », le vendredi 30 mai 2025, un événement unique, gourmand et convivial toute la journée sur le domaine des Calvados Christian Drouin autour du four à pain historique du domaine. Dégustations de cidre, jus de pomme, pain au cidre et brioches cuites au four à pain du domaine par des artisans boulangers passionnés.

Vous pourrez observer le fonctionnement du four chauffé au feu de bois ainsi qu’à l’élaboration des pains et brioches. Vous pourrez ensuite poursuivre l’activité autour d’un goûter dans notre crêperie » Le Pré-Verger » où notre chef vous proposera son pain perdu normand revisité ! Le four fonctionnera toute la journée du 30 mai, les dégustations pourront se faire de 14h à 18h. Ouverture du restaurant le Pré-Verger de 12h à 17h.

Participez à « La Fête du Pain », le vendredi 30 mai 2025, un événement unique, gourmand et convivial toute la journée sur le domaine des Calvados Christian Drouin autour du four à pain historique du domaine. Dégustations de cidre, jus de pomme, pain au cidre et brioches cuites au four à pain du domaine par des artisans boulangers passionnés.

Vous pourrez observer le fonctionnement du four chauffé au feu de bois ainsi qu’à l’élaboration des pains et brioches. Vous pourrez ensuite poursuivre l’activité autour d’un goûter dans notre crêperie » Le Pré-Verger » où notre chef vous proposera son pain perdu normand revisité ! Le four fonctionnera toute la journée du 30 mai, les dégustations pourront se faire de 14h à 18h. Ouverture du restaurant le Pré-Verger de 12h à 17h. .

Distillerie de Calvados Christian Drouin 1895 Route de Trouville

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie reservation@calvados-drouin.com

English : La Fête du Pain

Join us for « La Fête du Pain » on Friday, May 30, 2025, a unique, gourmet and convivial all-day event on the Christian Drouin Calvados estate, around the estate’s historic bread oven. Tastings of cider, apple juice, cider bread and brioches baked in the estate’s bread oven by passionate artisan bakers.

You’ll be able to watch how the wood-fired oven works, and how the breads and brioches are made. You can then continue the activity with a snack in our crêperie »Le Pré-Verger », where our chef will offer you his revisited Norman French toast! The oven will be running all day on May 30, with tastings from 2pm to 6pm. Le Pré-Verger restaurant will be open from 12pm to 5pm.

German : La Fête du Pain

Nehmen Sie am Freitag, dem 30. Mai 2025, an « La Fête du Pain » teil, einer einzigartigen Veranstaltung, die den ganzen Tag über auf der Domaine des Calvados Christian Drouin rund um den historischen Brotbackofen der Domaine stattfindet. Verkostung von Cidre, Apfelsaft, Cidre-Brot und Brioches, die im Brotbackofen des Weinguts von passionierten Handwerksbäckern gebacken werden.

Sie können die Funktionsweise des mit Holzfeuer beheizten Ofens sowie die Herstellung der Brote und Brioches beobachten. Anschließend können Sie die Aktivität bei einem Imbiss in unserer Crêperie » Le Pré-Verger » fortsetzen, wo unser Chefkoch Ihnen seinen neu interpretierten normannischen French Toast anbietet! Der Ofen wird am 30. Mai den ganzen Tag über in Betrieb sein, die Verkostungen können von 14 bis 18 Uhr stattfinden. Das Restaurant Le Pré-Verger ist von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Italiano :

Partecipate a « La Fête du Pain », venerdì 30 maggio 2025, un evento unico, gastronomico e conviviale di un’intera giornata nella tenuta Christian Drouin Calvados, intorno allo storico forno per il pane della tenuta. Degustazioni di sidro, succo di mela, pane al sidro e brioches cotte nel forno della tenuta da appassionati panettieri artigiani.

Potrete osservare il funzionamento del forno a legna e la preparazione di pane e brioches. Potrete poi proseguire l’attività con uno spuntino nella nostra crêperie « Le Pré-Verger », dove il nostro chef vi servirà il suo French toast normanno rivisitato! Il 30 maggio il forno sarà in funzione tutto il giorno, con degustazioni disponibili dalle 14:00 alle 18:00. Il ristorante Le Pré-Verger sarà aperto dalle 12.00 alle 17.00.

Espanol :

Participe en « La Fête du Pain », el viernes 30 de mayo de 2025, un evento único, gastronómico y de convivencia que durará todo el día en la finca Christian Drouin Calvados, en torno al histórico horno de pan de la finca. Degustación de sidra, zumo de manzana, pan de sidra y brioches cocidos en el horno de pan de la finca por apasionados panaderos artesanos.

Podrás ver cómo funciona el horno de leña y cómo se elaboran los panes y brioches. A continuación, podrá continuar la actividad con un tentempié en nuestra crepería « Le Pré-Verger », donde nuestro chef le servirá su revisitada torrija normanda El horno estará en funcionamiento todo el día del 30 de mayo, con degustaciones disponibles de 14:00 a 18:00 horas. El restaurante Le Pré-Verger estará abierto de 12.00 a 17.00 h.

L’événement La Fête du Pain Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-05-24 par Calvados Attractivité