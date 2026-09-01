La Fête du pain Saint-Sauveur-Villages
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Sauveur-Villages
Informations pratiques
Saint-Sauveur-Villages
La Fête du pain
Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
La Fête du pain, venez cuire vos pains dans les 11 fours de la commune de Saint-Sauveur Villages !
LA RONDE-HAYE :
La Raisinière – 1 route du Mesnil Yserand – Préparation de la pâte à pain à 9h – pâte à gâche à 10h, cuisson du pain à 11h30 et de la gâche à 12h30 et défournage entre 13h.
et 14h.
La Bouillonnière au 21 route du Mesnil Yserand – animations à destination des enfants de 16h à 18h ; fabrication et cuissons de pizzas.
La Bouillonnière au 22 route du Mesnil Yserand – Enfournez votre gâche ou votre brioche entre 14h et 15h.
La Picardière – Venez visiter le chantier de rénovation de la boulangerie et sa porte à guillotine, visite à 14h.
SAINT-MICHEL-DE-LA-PIERRE :
La Bigotière – A partir 10h, venez préparer le pain, participer à l’allumage du four à 13h, enfourner votre pâte à pain ou votre brioche à 16h.
SAINT-SAUVEUR-LENDELIN (Saint-Sauveur Villages).
Rue Rupaley – A partir 9h, venez préparer le pain, enfourner votre pâte à pain ou votre brioche à 15h.
MILLIERES :
Le Grimperet – Venez enfourner le pain à partir de 14h30 puis gâche ensuite.
MUNEVILLE LE BINGARD :
2 rue du moulin – Venez visiter le chantier de rénovation à partir de 9h jusqu’à 12h.
HAUTEVILLE LA GUICHARD :
La Flambardière – Venez découvrir la boulangerie et son four à 10h, possibilité d’acheter des pains et des brioches cuites au four.
MARCHESIEUX :
Maison des marais – 3 rue A Chardin, à partir 10h, venez participer à l’allumage du four, préparer le pain à 11h, deux cuissons à 13h et 16h pour un défournage à 13H30 et 17h, barbecue le midi avec ses aliments.
HEBECREVON (Thèreval) :
Espace Pleins Feux – près du stade Joëlle Villain, à partir de 14h, venez découvrir le site, ses aménagements et le four puis à 16h venez cuire vos pizzas, pains, brioches. .
Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00
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English : La Fête du pain
L’événement La Fête du pain Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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