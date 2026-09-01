Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

La Fête du pain

Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Fête du pain, venez cuire vos pains dans les 11 fours de la commune de Saint-Sauveur Villages !

LA RONDE-HAYE :

La Raisinière – 1 route du Mesnil Yserand – Préparation de la pâte à pain à 9h – pâte à gâche à 10h, cuisson du pain à 11h30 et de la gâche à 12h30 et défournage entre 13h.

et 14h.

La Bouillonnière au 21 route du Mesnil Yserand – animations à destination des enfants de 16h à 18h ; fabrication et cuissons de pizzas.

La Bouillonnière au 22 route du Mesnil Yserand – Enfournez votre gâche ou votre brioche entre 14h et 15h.

La Picardière – Venez visiter le chantier de rénovation de la boulangerie et sa porte à guillotine, visite à 14h.

SAINT-MICHEL-DE-LA-PIERRE :

La Bigotière – A partir 10h, venez préparer le pain, participer à l’allumage du four à 13h, enfourner votre pâte à pain ou votre brioche à 16h.

SAINT-SAUVEUR-LENDELIN (Saint-Sauveur Villages).

Rue Rupaley – A partir 9h, venez préparer le pain, enfourner votre pâte à pain ou votre brioche à 15h.

MILLIERES :

Le Grimperet – Venez enfourner le pain à partir de 14h30 puis gâche ensuite.

MUNEVILLE LE BINGARD :

2 rue du moulin – Venez visiter le chantier de rénovation à partir de 9h jusqu’à 12h.

HAUTEVILLE LA GUICHARD :

La Flambardière – Venez découvrir la boulangerie et son four à 10h, possibilité d’acheter des pains et des brioches cuites au four.

MARCHESIEUX :

Maison des marais – 3 rue A Chardin, à partir 10h, venez participer à l’allumage du four, préparer le pain à 11h, deux cuissons à 13h et 16h pour un défournage à 13H30 et 17h, barbecue le midi avec ses aliments.

HEBECREVON (Thèreval) :

Espace Pleins Feux – près du stade Joëlle Villain, à partir de 14h, venez découvrir le site, ses aménagements et le four puis à 16h venez cuire vos pizzas, pains, brioches. .

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête du pain

L’événement La Fête du pain Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme