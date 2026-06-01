La Fête du Parc Somain
La Fête du Parc Somain samedi 27 juin 2026.
Somain
La Fête du Parc
273 Rue Achille Andris Somain Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La Fête du Parc est de retour les 27 et 28 juin à Somain pour la 34ème édition ! Color Run, concerts, stands associatifs, brocante, bref de quoi profiter tout le week-end !
Sortez les agendas, la Fête du Parc est de retour !
Le rendez-vous incontournable de l’été à Somain revient pour une 34ème édition qui s’annonce pleine d’ambiance
Direction la Base de Loisirs Anne Frank les 27 et 28 juin pour un week-end entre musique, animations et bons moments à partager en famille ou entre amis
Et côté scène ça va bouger !
BLACK M ouvrira le bal le samedi à 19h30
COLLECTIF MÉTISSÉ fera danser le parc le dimanche à 19h
Mais la Fête du Parc, c’est aussi
Une Color Run pour repartir avec des souvenirs (et quelques couleurs)
– Une brocante pour chiner la bonne trouvaille
– Des animations pour les enfants
– Des stands associatifs à découvrir
– De quoi se régaler sur place
Bref, tout ce qu’il faut pour profiter d’un beau week-end d’été .
273 Rue Achille Andris Somain 59490 Nord Hauts-de-France +33 3 27 86 93 00
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English :
The Fête du Parc returns to Somain on June 27 and 28 for its 34th edition! Color Run, concerts, community stalls, flea market there’s plenty to enjoy all weekend!
L’événement La Fête du Parc Somain a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent