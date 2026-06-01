Somain

La Fête du Parc

273 Rue Achille Andris Somain Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Fête du Parc est de retour les 27 et 28 juin à Somain pour la 34ème édition ! Color Run, concerts, stands associatifs, brocante, bref de quoi profiter tout le week-end !

Sortez les agendas, la Fête du Parc est de retour !

Le rendez-vous incontournable de l’été à Somain revient pour une 34ème édition qui s’annonce pleine d’ambiance

Direction la Base de Loisirs Anne Frank les 27 et 28 juin pour un week-end entre musique, animations et bons moments à partager en famille ou entre amis

Et côté scène ça va bouger !

BLACK M ouvrira le bal le samedi à 19h30

COLLECTIF MÉTISSÉ fera danser le parc le dimanche à 19h

Mais la Fête du Parc, c’est aussi

Une Color Run pour repartir avec des souvenirs (et quelques couleurs)

– Une brocante pour chiner la bonne trouvaille

– Des animations pour les enfants

– Des stands associatifs à découvrir

– De quoi se régaler sur place

Bref, tout ce qu’il faut pour profiter d’un beau week-end d’été .

273 Rue Achille Andris Somain 59490 Nord Hauts-de-France +33 3 27 86 93 00

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English :

The Fête du Parc returns to Somain on June 27 and 28 for its 34th edition! Color Run, concerts, community stalls, flea market there’s plenty to enjoy all weekend!

L’événement La Fête du Parc Somain a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent