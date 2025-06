LA FÊTE DU PHAKT – PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes 14 juin 2025

LA FÊTE DU PHAKT PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes Samedi 14 juin, 14h00 Entrée libre et gratuite

Fête au PHAKT – Rennes, le 14 juin de 14h à 18h : expos, concerts, ateliers créatifs, chorale participative. Danse verticale à 20h00. Gratuit et ouvert à tous !

La Fête du PHAKT – Une journée artistique, festive et gratuite à Rennes

Samedi 14 juin 2025, de 14h à 20h30

PHAKT – Centre culturel Colombier, Rennes

Entrée libre et gratuite

Un après-midi riche en découvertes

Tout au long de la journée, petits et grands pourront explorer les différents espaces du centre culturel et de ses alentours. L’exposition « Faire et Refaire » sera visible en continu, aux côtés d’une mini-expo BD & design. Des ateliers d’arts plastiques, de photo argentique ou encore de fabrication d’instruments de musique permettront aux familles de mettre la main à la pâte.

Côté musique, la fête battra son plein

Des concerts et initiations auront lieu dans les salles du PHAKT, sur la place des Colombes et au square du Papier Timbré : batterie, piano, violon, guitare, ensemble de jazz, violoncelle, chorale… Une belle vitrine des ateliers du centre et de ses musicien·nes en herbe. À 17h, le public pourra même participer à une chorale collective et joyeuse en plein air.

En soirée, rendez-vous à 20h00 au pied de l’Éperon pour une performance de danse verticale, poétique et spectaculaire, proposée par la Compagnie GAP MIND.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T20:30:00.000+02:00

1

http://www.phakt.fr

PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine