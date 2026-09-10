Informations pratiques

La Fête du Potager des Cultures Le Potager des Cultures Rennes Dimanche 13 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

La Fête du Potager des Cultures au Blosne est d’une après-midi avec une dizaine d’activités comme un marché, une buvette, les ateliers cuisine ou encore les activités artistiques, jeu de piste…

Le dimanche 13 septembre 2026, les Cols Verts Rennes organisent la septième édition de la Fête du Potager des Cultures qui met à l’honneur la

nature en ville au sein du quartier du Blosne.

Coup d’envoi d’une après-midi conviviale à 15 h avec une dizaine d’activités accompagnées de rendez-vous comme un marché, une buvette, les ateliers cuisine ou encore les activités artistiques, jeu de piste… Tout un programme pour les curieux·ses et les familles.

Un spectacle de marionnette de clôture sera proposé par Monopulpo pour clôturer la journée de manière conviviale.

Ce sera également l’occasion pour les gourmand·e·s d’acheter des légumes produits par les Cols verts Rennes sur le modèle de l’agriculture biologique en ultra local.

Depuis sa création en 2017, l’association participe à la relocalisation de l’agriculture et la production agricole biologique à destination de publics fragilisés.

Cet événement réunira également des acteurs du quartiers incontournables comme VRAC, Le P’tit Blosneur, Ty Blosne, la Maison des Squares, ou encore l’Établi des mots.

▶️ Événement et animations gratuits, ouverts à toutes et à tous et sans inscription (dans la limite des places et des matières premières disponibles)

▶️ Accessibles en transports en commun, à vélo et en véhicule.

▶️ Petite restauration sucrée et boissons sur place.

▶️ Vente de légumes et de produits artisanaux, prévoir de la monnaie (la carte bleue n’est pas acceptée dans tous les stands).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T18:00:00.000+02:00

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contact.rennes@lescolsverts.fr

Le Potager des Cultures Rue de Hongrie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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