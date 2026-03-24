La fête du printemps 2ème édition Centre ville Les Eyzies
La fête du printemps 2ème édition Centre ville Les Eyzies dimanche 19 avril 2026.
La fête du printemps 2ème édition
Centre ville Bords de la Vézère Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
10h 18h. Des animations pour petits et grands, espace photos souvenir, spectacle de marionnettes, commerçants et producteurs locaux. Gratuit
Au programme
Des animations pour petits et grands (atelier maquillage, concours ludique, etc…)
Un espace photos souvenir pour les visiteurs
Une ambiance avec le spectacle de marionnettes Waati Nooma et les épouvantails de Meyrals
Mais aussi
Artisans locaux
Pépiniéristes
Fleuristes
Horticulteurs
Animaux
Apiculteur
Buvette .
Centre ville Bords de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine adc.deseyzies@gmail.com
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English : La fête du printemps 2ème édition
10am 6pm. Entertainment for young and old, souvenir photo area, puppet show, local traders and producers. Free
L’événement La fête du printemps 2ème édition Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère