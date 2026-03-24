La fête du printemps 2ème édition Centre ville Les Eyzies

La fête du printemps 2ème édition

Centre ville Bords de la Vézère Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

10h 18h. Des animations pour petits et grands, espace photos souvenir, spectacle de marionnettes, commerçants et producteurs locaux. Gratuit

Au programme

Des animations pour petits et grands (atelier maquillage, concours ludique, etc…)

Un espace photos souvenir pour les visiteurs

Une ambiance avec le spectacle de marionnettes Waati Nooma et les épouvantails de Meyrals

Mais aussi

Artisans locaux

Pépiniéristes

Fleuristes

Horticulteurs

Animaux

Apiculteur

Buvette .

Centre ville Bords de la Vézère Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine adc.deseyzies@gmail.com

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English : La fête du printemps 2ème édition

10am 6pm. Entertainment for young and old, souvenir photo area, puppet show, local traders and producers. Free

L’événement La fête du printemps 2ème édition Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère