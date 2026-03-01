La Fête du Printemps au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin

La Fête du Printemps au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane

5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane s’apprêtent à fêter le Printemps comme il se doit le dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h.

• Fabrication et dégustation de beurre à l’ancienne dans la laiterie.

• Fabrication et dégustation de jus de pomme à l’ancienne.

• Métiers ambulants en démonstration du rémouleur au cireur de chaussures, en passant par le vitrier, démonstration de typographie, dictée à la plume, présentation des objets insolites.

• Bénévoles en costume d’époque.

Tarifs Adultes 11 € Enfants (6 à 16 ans) 7,50€ Gratuit pour les de 6 ans.

Le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane s’apprêtent à fêter le Printemps comme il se doit le dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h.

• Fabrication et dégustation de beurre à l’ancienne dans la laiterie.

• Fabrication et dégustation de jus de pomme à l’ancienne.

• Métiers ambulants en démonstration du rémouleur au cireur de chaussures, en passant par le vitrier, démonstration de typographie, dictée à la plume, présentation des objets insolites.

• Bénévoles en costume d’époque.

Tarifs Adultes 11 € Enfants (6 à 16 ans) 7,50€ Gratuit pour les de 6 ans. .

5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 metiersdantan@orange.fr

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English :

The Village des Métiers d’Antan and Musée Motobécane are getting ready to celebrate Spring in style on Sunday, March 29, 2026 from 2pm to 6pm.

? Old-fashioned butter making and tasting in the dairy.

? Old-fashioned apple juice making and tasting.

? Demonstrations of travelling trades: from grinders to shoe-shiners, glaziers, typography demonstrations, pen-and-ink dictation, presentation of unusual objects.

? Volunteers in period costume.

Price Adults 11 ? Children (6 to 16 years) 7,50? Free for children under 6.

L’événement La Fête du Printemps au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Saint-Quentinois