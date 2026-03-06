La Fête du printemps au Wattignies Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre / Ateliers sur inscription Tout public

Pour cet événement festif, retrouvez :–> un marché de créateurices–> de la vente de plantes et fleurs ????–> de la vente de seconde main–> des ateliers créatifs sur inscription : fleurs fraîches, fleurs séchées, rempotage, feutrage à l’aiguille, initiation à l’aquarelle fleurie et initiation Punch Needle–> la chorale des Dissonant.es–> de la déambulation circassienne ????Et bien d’autres !???? Ateliers proposés par La Brocante Verte (gratuits, sur inscription, un atelier par personne)???? Ateliers proposés par Les Girouettes (payants, sur inscription) :Sur place vous pourrez aussi venir vous restaurer et boire un verre avec La Cloche et Méli-Mélo et le Bar du Wattignies.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

