La fête du Printemps La Cloche – Wattignies Social Club Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 11:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public, Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap, Tout public, Senior

L’équipe de la Brocante Verte vous invite cette année à « La Fête du Printemps ».Venez célébrer l’arrivée du printemps avec nous sur cette journée orientée autour du végétal, du réemploi et du social. Cette journée sera aussi l’occasion de fêter les 5 ans d’activité de La Brocante Verte.Pour cet évènement festif on voit en grand : ????? Avec un Marché de créateurices : ?????- ValoMaho : Mahonie vous présente ses bougies fleuries dans des contenants en récup et d’autres créations fleuries- Féminités Brodées : Noella vous présente ses broderies végétales et féministes- Partisanes : Mireille vous présente son activité d’herboriste engagée- Les Hirondelles d’Iris : Noriane vous présente sa papeterie fleurie- Manda linogravure : Clémentine vous présente ses linogravures inspirées de la nature- Sos hopital végétal : Manon vous présente ses créations en céramiques inspirées des plantes- Magalidugast.da : Magali vous présente ses cyanotypes et céramiques issus directement du végétal- Moma Bijoux : Paloma vous présente ses bijoux fleuris- Po Green : Pauline vous présente ses créations en tissus zéro déchet- Distillerie 168 : Étienne vous présente les productions de sa distillerie- Ernest & Célestin : Les créations de Nadia détournent d’anciens objets en de nouvelles pièces uniques ???? Avec de la Vente de plantes et fleurs : ????- La Sauge met en vente ses productions- La Brocante Verte (oui oui c’est nous) ?? Avec de la Vente de seconde main : ??- Les Nomades vend des pièces de friperies à petits prixAvec des Ateliers créatifs sur inscriptions : ???? – Ateliers proposés par La Brocante Verte (gratuits, un atelier par personne) : sessions prévues à 11h, 14h et 15h30- 3 sessions d’ateliers fleurs fraîches- 3 sessions d’ateliers fleurs séchées- 3 sessions d’atelier rempotage????? – Ateliers proposés par Les Girouettes (payants, sur inscription) :- 11h-13h : feutrage à l’aiguille- 14h-16h : initiation à l’aquarelle fleurie- 17h-19h : Initiation Punch Needle ???? Avec Une Chorale : ????- Les Dissonant.es viennent nous faire vibrer au son de chants militants ???? Avec de la Déambulation circassienne : ????- Mana Turbine déambule en échasse en formant des bulles géantes ????Avec Une Fanfare : ????- Les Lentilles Saucisses nous régalent avec leur musique live ?????????? Avec de la Restauration : ??????????- Méli-mélo vous régale avec sa cuisine végétale- La Cloche vous propose une soupe impopulaire- Le Bar du Watt vous sert toute la journée- Facettes Boulangerie propose un goûter gratuit pour les enfants ???? Avec les Résidents habituels du Wattignies : ????- Les puces du Wattignies : Nippes Friperie, Marcel Chine et Serge de Zola vendent leurs pièces sélectionnés avec goût- L’atelier du Watt répare et vend des vélos de seconde main refaits avec passion- Les Girouettes ouvrent les portes du bus magique où on retrouve des fournitures d’art de seconde main- la boutique de créateurices Voyage Artisanal

La Cloche – Wattignies Social Club Nantes 44200



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