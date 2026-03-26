La fête du printemps Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement
La fête du printemps Tiers-Lab des Transitions Marseille 4e Arrondissement vendredi 3 avril 2026.
La fête du printemps
Vendredi 3 avril 2026 de 17h à 22h. Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard léglize Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-04-03 22:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Le printemps arrive… et on compte bien le fêter ensemble
La Fête du Printemps au Tiers-Lab des Transitions, c’est un moment joyeux et ouvert à toutes et tous pour se retrouver, célébrer la belle saison et profiter du lieu autrement.
Cette année, on vous prépare
Atelier de danse libre (yoga) avec Jimena de 17h30 à 18h30
Atelier danse AfroVibe avec Will de 18h30 à 19h30
Chorale Massilia Sounds Gospel de 19h30 à 20h30
j set encore secret
Des stands à découvrir
Un bar et une ambiance festive pour trinquer, discuter et danser
Et pour régaler vos papilles, le Café Comète sera de la partie
Au menu assiettes gourmandes, sandwichs colorés et douceurs maison
De quoi profiter pleinement de la fête… et du jardin
Un temps convivial et gratuit pour faire vivre le Tiers-Lab, rencontrer du monde et profiter du jardin aux beaux jours .
Tiers-Lab des Transitions 15 boulevard léglize Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Spring is on its way? and we’re going to celebrate it together!
The Spring Festival at the Tiers-Lab des Transitions is a joyous occasion open to all to meet up, celebrate the beautiful season and enjoy the place in a different way.
L’événement La fête du printemps Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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