La Fête du Printemps

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Dimanche 26 Avril de 9h à 18h, venez flâner dans le Parc du Château et dans les salles du Château !

L’évènement de la Fête du Printemps rassemble les Floralies, le marché des saveurs, le marché des artisans créateurs, et le rendez-vous du bien-être.

Buvette et food-trucks sur place.



Au plaisir de vous y accueillir ! .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 48 95 office.tourisme@st-andiol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, April 26th from 9am to 6pm, come and stroll through the Château Park and the Château rooms!

L’événement La Fête du Printemps Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence