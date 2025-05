La Fête du Printemps – Saint-Étienne-de-Montluc, 17 mai 2025 17:00, Saint-Étienne-de-Montluc.

Loire-Atlantique

La Fête du Printemps Place Bretagne Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 17:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’association des Artisans Et Commerçants (AEC) convie tous les Stéphanois et les familles des communes alentour à sa quatrième édition de la Fête du Printemps, en partenariat avec la Mairie et Rythme au Manoir.

Du 1er au 17 mai 2025, un jeu d’enquête La féérie du Printemps vous permettra de collecter des indices pour participer à un tirage au sort avec 5 lots à gagner dont un 1er lot d’une valeur de 250€. Les bulletins de participation pourront être retirés chez vos commerçants. La ville prendra des couleurs printanières, venez découvrir et admirer nos fleurs en bois, papillons et oiseaux qui ont été faites par l’AEC et qui seront installées un peu partout dans St Etienne de Montluc.

Le samedi 17 mai, de 17h à 19h, un concert de l’école de musique associative RYTHME AU MANOIR, pour petits et grands, se tiendra derrière l’église. A partir de 20h après le grand tirage au sort Un grand concert festif pour s’amuser jusqu’à 23h. Un stand tenu par vos artisans et commerçants vous proposera une buvette conviviale et des friandises ainsi qu’une petite restauration pour la soirée. .

Place Bretagne

Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire aec.montluc@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Fête du Printemps Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon