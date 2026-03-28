La Fête du Printemps Saint-Léger-le-Petit
La Fête du Printemps Saint-Léger-le-Petit samedi 4 avril 2026.
La Fête du Printemps
Saint-Léger-le-Petit Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Saint-Léger-le-Petit célèbre l’arrivée des beaux jours avec une Fête du Printemps conviviale et festive ouverte à tous. Petits et grands pourront profiter d’un programme varié mêlant animations, jeux et musique dans une ambiance chaleureuse.
Réservation jusqu’au 1er avril 06 18 04 53 65
Au programme
Jeux de plein air
Chasse aux œufs
Semis de tomates cerises
Concert du groupe S meet’iz
Soirée costumée
Apéro pétanque
Repas sur place saucisses de Toulouse, frites et fromage blanc (10 €)
Concert S meet’iz à partir de 20h
Une belle soirée printanière à partager en famille ou entre amis, entre animations, gourmandises et musique festive ! .
Saint-Léger-le-Petit 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 04 53 65
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English :
Saint-Léger-le-Petit celebrates the arrival of fine weather with a festive Spring Festival open to all. Young and old alike can enjoy a varied program of entertainment, games and music in a warm and friendly atmosphere.
Reservations until April 1: 06 18 04 53 65
L’événement La Fête du Printemps Saint-Léger-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry