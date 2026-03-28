La Fête du Printemps

Saint-Léger-le-Petit Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Saint-Léger-le-Petit célèbre l’arrivée des beaux jours avec une Fête du Printemps conviviale et festive ouverte à tous. Petits et grands pourront profiter d’un programme varié mêlant animations, jeux et musique dans une ambiance chaleureuse.

Réservation jusqu’au 1er avril 06 18 04 53 65

Au programme

Jeux de plein air

Chasse aux œufs

Semis de tomates cerises

Concert du groupe S meet’iz

Soirée costumée

Apéro pétanque

Repas sur place saucisses de Toulouse, frites et fromage blanc (10 €)

Concert S meet’iz à partir de 20h

Une belle soirée printanière à partager en famille ou entre amis, entre animations, gourmandises et musique festive ! .

Saint-Léger-le-Petit 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 18 04 53 65

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English :

Saint-Léger-le-Petit celebrates the arrival of fine weather with a festive Spring Festival open to all. Young and old alike can enjoy a varied program of entertainment, games and music in a warm and friendly atmosphere.

Reservations until April 1: 06 18 04 53 65

L’événement La Fête du Printemps Saint-Léger-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Loire en Berry