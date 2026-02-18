La fête du printemps Ungersheim

La fête du printemps

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comptez fleurette avec l’arrivée du mois de mai.

Au cœur du musée, laissez-vous captiver par les coutumes de nos campagnes des beaux jours.

Autour des arbres de mai, participez à la création d’un arbre symbolique, puis admirez la danse traditionnelle atour du mât festif. Le site s’anime de coutumes rurales d’autrefois dans une ambiance printanière avec visites des jardins et des vergers et animations familiales pour célébrer la nature en pleine floraison. Suivez les petites reines de mai sillonner le village et flânez au cœur d’un petit marché fleuri. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

