La Fête du Ruisseau Jardins des Cheminots Marseille 15e Arrondissement vendredi 3 octobre 2025.

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre. Jardins des Cheminots Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

Un week-end festif pour célébrer le ruisseau Caravelle-Aygalades, qui traverse Marseille par son Nord, de Septèmes-les-Vallons à Arenc.Enfants

Evénement organisé par le collectif des Gammares, il regroupe les associations et les habitants autour de l’envie de prendre soin de nos ruisseaux oubliés, ici, à Marseille.



Ce sera l’occasion de se rassembler et de partager autour des enjeux de l’eau de manière ludique et poétique. .

Jardins des Cheminots Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A festive weekend to celebrate the Caravelle-Aygalades stream, which runs north through Marseille, from Septèmes-les-Vallons to Arenc.

German :

Ein Festwochenende, um den Bach Caravelle-Aygalades zu feiern, der Marseille in seinem Norden von Septèmes-les-Vallons bis Arenc durchfließt.

Italiano :

Un fine settimana di festa per celebrare il torrente Caravelle-Aygalades, che attraversa il nord di Marsiglia da Septèmes-les-Vallons ad Arenc.

Espanol :

Un fin de semana festivo para celebrar el arroyo Caravelle-Aygalades, que atraviesa el norte de Marsella, desde Septèmes-les-Vallons hasta Arenc.

