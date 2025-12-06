La fête du santon en Pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne

La fête du santon en Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 19h. Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Inspirée de la Biennale de l’Art santonnier, Aubagne vous invite à l’un des rendez-vous phare de la région. Le temps d’un week-end, le savoir-faire et la tradition ancestrale des maîtres santonniers sont mis à l’honneur.Familles

Deux jours d’animations pour un événement qui sonne l’ouverture des fêtes calendales. Les santonniers dont les créations ont été soigneusement sélectionnées font de ce marché une nouvelle référence en France.

Des santons aux formes généreuses, naïfs, en faïence cohabitent avec les figurines de facture plus traditionnelles.

Toute une palette de couleurs à découvrir sous votre regard émerveillé.

De nombreuses animations sont prévues sur les deux jours coupelle de blé en Argile, plante ton blé dans une coupelle crée par un céramiste aubagnais.

Etoiles en argile à peindre…. .

Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Inspired by the Biennale de l’Art santonnier, Aubagne invites you to one of the region’s leading events. Over the course of a weekend, the skills and ancestral traditions of master santon makers will be showcased.

German :

Inspiriert von der Biennale der Santonnier-Kunst lädt Aubagne Sie zu einem der wichtigsten Termine der Region ein. Ein Wochenende lang werden das Know-how und die althergebrachte Tradition der Meister der Santonniers geehrt.

Italiano :

Ispirandosi alla Biennale de l’Art santonnier, Aubagne vi invita a uno degli eventi di punta della regione. Nel corso di un fine settimana, saranno messe in mostra le abilità e le tradizioni ancestrali dei maestri santonnier.

Espanol :

Inspirándose en la Biennale de l’Art santonnier, Aubagne le invita a uno de los acontecimientos más emblemáticos de la región. Durante un fin de semana, se mostrarán las habilidades y tradiciones ancestrales de los maestros santoneros.

L’événement La fête du santon en Pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile