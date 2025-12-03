LA FÊTE DU SLIP – LA SCALA PARIS Paris

LA FÊTE DU SLIP Début : 2026-01-27 à 19:15. Tarif : – euros.

Vers la tendresse de la vulnérabilité.Après avoir questionné le genre dans Le Premier Sexe ou la grosse arnaque de la virilité, Mickaël Délis resserre la focale dans le deuxième volet de sa trilogie sur la masculinité, et s’attaque au contenu de son slip. Addiction au sexe, dysmorphophobie, priapisme, vertige de l’andropause ou de l’impuissance… et si la pierre angulaire du mâle était cette pauvre verge soumise à l’impossible étalon de son érection ? En convoquant notamment son psy, ses ex, sa mère, son père et son frère, Mickaël s’évertuera, non sans humour, à prendre la réelle mesure du pipo pour déjouer l’obsession de la performance et tenter d’aborder les vertus de la vulnérabilité.TéléramaVéritable funambule dans une mise en scène toute en poésie, Mickael Délis navigue entre danse, stand-up et personnages, humour et émotion. Armé de son texte ciselé et bourré d’amour, il est, encore une fois, d’une justesse absolue. 3 TTTTêtuMickaël Délis continue de questionner frontalement la masculinité, en prenant cette fois pour sujet d’étude… le pénis. Son nouveau spectacle est intelligent et drôle.L’HumanitéMickael Délis se met à nu. C’est comique, cru, et jamais vulgaire non plus. La tendresse est aussi au rendez-vous mais n’en disons pas plus… L’Oeil d’OlivierOn rit beaucoup à l’écoute de cette exploration qui remet les choses à leur place. L’émotion passe lorsqu’il aborde ses failles qui sont finalement très familières. La mise en scène, co-signée par l’artiste et le grand Papy de Trappes, est une grande réussite. ScènewebAu bout de sa traversée réflexive aussi hilarante que touchante, à mi-chemin entre l’introspection et l’observation sociologique, Mickaël Délis aura abordé l’addiction sexuelle, la menace des MST en particulier le fléau du Sida sur une génération, le désastre du marketing pornographique, son lien gémellaire à son frère, la maladie de son père, l’andropause… le tout à coup de punchlines et avec un sens de la formule qui fait mouche, à coup de chiffres et statistiques aussi, de lectures édifiantes et oxygénantes, de rencontres instructives. L’écouter c’est s’élever, grandir avec lui, accueillir le lâcher-prise et s’autoriser la vulnérabilité. La Revue du SpectacleÀ n’en point douter, Mickaël Délis a dû côtoyer longuement la poésie de Charles Baudelaire, pour lequel le spleen et la boue se sont transformés en or, car, de son côté, il a su admirablement pallier ses années de souffrance et les transformer en un bijou théâtral et créatif étincelant. Hors norme ! Tatouvu.comSeul en scène brillant et éclairant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75