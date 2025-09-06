La Fête du Sport invite le PAT d’Alès Agglomération Complexe sportif de la Prairie Alès

Début : 2025-09-06T10:00:00 – 2025-09-06T17:00:00
Fin : 2025-09-06T10:00:00 – 2025-09-06T17:00:00

A l’occasion de la Fête du Sport, le PAT d’Alès Agglomération lance le programme « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026 ».

A travers le programme « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026 », financé par Alès Agglomération, Le PAT propose aux clubs de sport d’organiser gratuitement, en collaboration avec un diététicien et un chef cuisinier des ateliers de cuisine adaptés à la pratique de leur sport.

Le samedi 06 septembre, sur le complexe sportif de la prairie, en continu de 10h00 à 17h00, retrouvez au sein de l’espace Cuisine & Sport, les animations « Vélos à smoothies » et « En-cas Sportifs » en compagnie de la diététicienne psycho-nutritionniste – Nathalie THIEBLEMONT et d’Eric GANNEVALLE – Chef de cuisine.

Venez pédaler pour vous régaler et apprendre les recettes, trucs et astuces pour réaliser les meilleurs en-cas sportifs.

Vous êtes membre d’une association sportive ? Vous êtes intéressés par les animations « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026» ?
Contactez l’équipe du PAT : projet-alimentaire@alesagglo.fr

Complexe sportif de la Prairie 177 chemin des sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Venez pédaler pour vous régaler et apprendre les recettes, trucs et astuces pour réaliser les meilleurs en-cas sportifs. Fête du sport PAT