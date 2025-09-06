La Fête du Sport invite le PAT d’Alès Agglomération Complexe sportif de la Prairie Alès

La Fête du Sport invite le PAT d’Alès Agglomération Complexe sportif de la Prairie Alès samedi 6 septembre 2025.

La Fête du Sport invite le PAT d’Alès Agglomération Samedi 6 septembre, 10h00 Complexe sportif de la Prairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-06T10:00:00 – 2025-09-06T17:00:00

Fin : 2025-09-06T10:00:00 – 2025-09-06T17:00:00

A l’occasion de la Fête du Sport, le PAT d’Alès Agglomération lance le programme « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026 ».

A travers le programme « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026 », financé par Alès Agglomération, Le PAT propose aux clubs de sport d’organiser gratuitement, en collaboration avec un diététicien et un chef cuisinier des ateliers de cuisine adaptés à la pratique de leur sport.

Le samedi 06 septembre, sur le complexe sportif de la prairie, en continu de 10h00 à 17h00, retrouvez au sein de l’espace Cuisine & Sport, les animations « Vélos à smoothies » et « En-cas Sportifs » en compagnie de la diététicienne psycho-nutritionniste – Nathalie THIEBLEMONT et d’Eric GANNEVALLE – Chef de cuisine.

Venez pédaler pour vous régaler et apprendre les recettes, trucs et astuces pour réaliser les meilleurs en-cas sportifs.

Vous êtes membre d’une association sportive ? Vous êtes intéressés par les animations « Sport, Nutrition, Santé 2025/2026» ?

Contactez l’équipe du PAT : projet-alimentaire@alesagglo.fr

Complexe sportif de la Prairie 177 chemin des sports, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:projet-alimentaire@alesagglo.fr »}]

Venez pédaler pour vous régaler et apprendre les recettes, trucs et astuces pour réaliser les meilleurs en-cas sportifs. Fête du sport PAT