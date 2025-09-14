La Fête du Sport va transformer Paris ce dimanche ! Rue de Rivoli Paris

La Fête du Sport va transformer Paris ce dimanche ! Rue de Rivoli Paris dimanche 14 septembre 2025.

2,5 km de découvertes, d’initiations et de démonstrations de sport

Le temps d’une journée, la célèbre rue parisienne devient le Boulevard du Sport, un espace hors norme de plus de 2,5 kilomètres entièrement dédié à la découverte, la pratique et le spectacle sportif.

À chaque intersection, les passants pourront découvrir des disciplines, tester des sports (olympiques et paralympiques, mais pas que !) et discuter avec des 46 fédérations différentes, présentes sur place. Des démonstrations ouvertes au public seront également au programme le long de l’avenue. À noter également : la présence exceptionnelle d’athlètes de l’Équipe de France et de légendes du sport !

Plan détaillé des animations. ; Crédits : Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

L’open EDF sur Seine, le meeting de natation de la Fête du Sport

Alain Bernard, Charlotte Bonnet, Jordan Coelho, Maxime Grousset, Camille Lacourt, Laure Manaudou, Florent Manaudou, Malia Metella et Yohann N’Doye-Brouard s’apprêtent à relever un défi inédit : un 100 mètres légendaire… dans la Seine ! Depuis le bassin de natation Grenelle, ces champions de renom plongeront dans les eaux emblématiques de Paris pour offrir un spectacle unique, alliant prouesse sportive et cadre spectaculaire. Un meeting organisé en partenariat avec EDF.

Meeting de natation dans la Seine. ; Crédits : Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

Une mobilisation inédite des fédérations sportives

Jamais autant de fédérations n’avaient été réunies pour un tel événement. 46 fédérations s’implanteront le long du boulevard avec leurs athlètes, proposant ses démonstrations et ses ateliers d’initiation.

Parmi ces temps forts :

Poney club des Tuileries-Louvre : un poney-club éphémère s’installe au Jardin des Tuileries à Paris, proposant une douzaine d’ateliers gratuits.

: un poney-club éphémère s’installe au Jardin des Tuileries à Paris, proposant une douzaine d’ateliers gratuits. La Zone Alpes Françaises 2030 : pour prolonger l’élan des Jeux et faire le lien avec l’avenir, un espace hiver permettra de découvrir et d’initier le public aux sports qui seront mis à l’honneur en 2030.

: pour prolonger l’élan des Jeux et faire le lien avec l’avenir, un espace hiver permettra de découvrir et d’initier le public aux sports qui seront mis à l’honneur en 2030. Piste d’athlétisme sur la rue de Rivoli : l’occasion de se mesurer au record du monde d’Usain Bolt et de tester ses propres performances.

En clôture de la journée de célébration parisienne, la Vasque de Paris 2024 brillera une dernière fois, avant de s’éteindre jusqu’à l’été prochain, marquant la fin d’un été de célébrations dédiées au premier anniversaire des Jeux.

La vasque, toutes les infos pratiques

Dimanche 14 septembre, à l’occasion de la Fête du Sport, la rue de Rivoli (Centre) se transforme en véritable terrain de jeu à ciel ouvert !

Le dimanche 14 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Rue de Rivoli Rue de Rivoli 75004 Paris