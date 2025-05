LA FÊTE DU TOUR À TOULOUSE – Toulouse, 24 mai 2025 07:00, Toulouse.

Un week-end dans l’esprit du Tour de France, 100% festif, sportif et familial !

Encore quelques semaines à patienter avant le Grand Départ… mais déjà, le Tour de France s’annonce avec la traditionnelle Fête du Tour dans les villes-étapes de l’édition 2025.

La Mairie de Toulouse et ses partenaires (le TO XIII, le TFC, USEP 31, le Cercle Laïque Jean Chaubet, l’association le Cocu, le Petit Cyclo, le Toulouse Roller Hockey) vous proposent un week-end de fête familial et populaire, à l’image de la Grande Boucle. Rendez-vous place Saint-Pierre, quai de la Daurade et avenue de la colonne.

Au programme

SAMEDI

Découverte, apprentissage et pratique du vélo, cérémonie des Champions de la Dictée du Tour avec remise de diplôme officiel, opération gonflage en folie pour s’inspirer des mécaniciens du Tour, mur d’escalade pour débutant ou expert, atelier de sensibilisation à la nature urbaine et match du TO XIII aux couleurs du Tour de France avec un coup d’envoi symbolique par Margaux Vigié, cycliste professionnelle toulousaine.

DIMANCHE

Découverte, apprentissage et pratique du vélo, mur d’escalade pour débutant ou expert, initiation au Hula Hoop et au roller Hockey, et course déjantée de caisses à savon avec des bolides habillés aux couleurs de la célèbre caravane du Tour de France !

Retrouvez le détail de toutes les animations et les informations pratiques sur le site de la mairie de Toulouse. .

