La Fête du Tour – Argelès-Gazost et Hautacam Argelès-Gazost, 24 mai 2025 10:00, Argelès-Gazost.

Hautes-Pyrénées

La Fête du Tour Argelès-Gazost et Hautacam ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 21:30:00

Date(s) :

2025-05-24

La Gour-Mai à vélo est une randonnée à vélo dans la vallée (23km) avec des arrêts gourmands chez le producteurs pour une dégustation tourte, café, charcuteries et salaisons, truite, bière…

Inscription obligatoire par téléphone.

Ouvert à tous.

Programme

ARGELÈS-GAZOST

À 10h départ de la Gour-Mai à vélo Argelès (rue du 8 mai), St Savin (Abbatiale), Soulom (laboratoire des Gourmandises des Pyrénées), Chapelle Ortiac (foie gras vin blanc), Beaucens (Atelier Pierre Sajous), Lau Balagnas (Truite des Pyrénées) et Argelès (Brasserie des Gaves).

À 10h30 départ de la mini Gour-Mai à vélo Argelès (rue du 8 mai), PIerrefitte et Argelès.

À 13h30 retour de la Gour-Mai à vélo.

À 16h30 départ de la cyclo-randonnée montée du Hautacam organisée par l’UCL. Départ rue du 8 mai, ouverte à tous ! VTT, VAE… non chronométrée.

HAUTACAM

De 12h à 17h parcours de draisienne pour les plus petits en accès libre.

À 16h déambulation de la mascotte Lili la Brebis.

À partir de 17h30 arrivée de la cyclo-randonnée Argelès-Gazost Hautacam.

De 18h à 20h ouverture des activités du Hautacam en nocturne avec un pass illimité à 20€.

À 18h30 inauguration de la ligne d’arrivée du Tour de France suivie de l’inauguration d’une plaque en hommage à la victoire de Luc Leblanc en 1994.

De 19h30 à 21h30 repas au restaurant avec animation musicale. Au menu assiette de charcuterie, rougail saucisses, riz et tarte aux myrtilles (20€).

À 21h30 descente nocturne encadrée par les cyclistes du Club Union Cycliste du Lavedan. .

Argelès-Gazost et Hautacam ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

English :

The Gour-Mai à vélo is a bike ride through the valley (23km) with gourmet stops at local producers for tastings: cobbler, coffee, charcuterie and cured meats, trout, beer…

German :

Die Gour-Mai à vélo ist eine Radtour durch das Tal (23km) mit Schlemmerstopps bei den Produzenten für eine Kostprobe: Torte, Kaffee, Wurst- und Pökelwaren, Forelle, Bier…

Italiano :

La Gour-Mai in bicicletta è una pedalata di 23 km attraverso la valle, con soste gastronomiche presso i produttori locali per degustare torte, caffè, salumi, trote e birra…

Espanol :

El Gour-Mai en bicicleta es un recorrido de 23 km por el valle, con paradas gastronómicas en los productores locales para degustar tartas, café, charcutería y embutidos, trucha y cerveza…

L’événement La Fête du Tour Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-05-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65