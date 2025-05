La fête du Vélo – Alençon, 18 mai 2025 14:00, Alençon.

Orne

La fête du Vélo 27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18 16:30:00

2025-05-18

Des animations variées pour toute la famille

Au programme bourse aux vélos (dépôt des vélos le matin à partir de 10 h et vente l’après-midi), vélo smoothie, atelier de réparations et réglages de vélo, BMX sur piste, chasse aux trésors à vélo en centre-ville, vélos connectés…

Les acteurs du village, structures et associations locales qui œuvrent autour du vélo, proposeront différents jeux, un parcours de prévention de la Sécurité Routière, des expositions, des démonstrations de vélos adaptés aux seniors et personnes à mobilité réduite et un atelier de décorations de vélos sera proposé par les centres sociaux.

Des balades sont proposées (départ et arrivée au parc des Promenades)

à 14 h, circuits vélo de 30, 50 et 70 km organisés par la FSGT ;

à 15 h, balade organisée par l’association À Bicyclette. Durée 1 h.

N’oubliez pas votre vélo et votre casque de protection.

27 Rue Albert 1er

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 00

English : La fête du Vélo

Varied activities for the whole family

On the program: bike market (bike drop-off in the morning from 10am and sale in the afternoon), bike smoothie, bike repair and tuning workshop, BMX track, bike treasure hunt in the city center, connected bikes?

Local organizations and associations working in the field of cycling will be on hand with a variety of games, a road safety course, exhibitions, demonstrations of bikes adapted for seniors and people with reduced mobility, and a bike-decorating workshop organized by the social centers.

Rides are available (departure and arrival at Parc des Promenades):

at 2 p.m., 30, 50 and 70 km bike tours organized by the FSGT;

at 3 p.m., a ride organized by the À Bicyclette association. Duration: 1 h.

Don’t forget your bike and helmet.

German :

Vielfältige Animationen für die ganze Familie

Auf dem Programm stehen: Fahrradbörse (Abgabe der Fahrräder am Vormittag ab 10 Uhr, Verkauf am Nachmittag), Fahrrad-Smoothie, Reparatur- und Einstellwerkstatt für Fahrräder, BMX auf der Bahn, Schatzsuche mit dem Fahrrad in der Innenstadt, vernetzte Fahrräder?

Die Akteure des Dorfes, lokale Einrichtungen und Vereine, die sich für das Fahrrad einsetzen, bieten verschiedene Spiele, einen Parcours zur Verkehrssicherheit, Ausstellungen, Vorführungen von Fahrrädern, die für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind, und die Sozialzentren bieten einen Workshop zum Dekorieren von Fahrrädern an.

Es werden Radtouren angeboten (Start und Ziel im Parc des Promenades)

um 14 Uhr, von der FSGT organisierte Radtouren über 30, 50 und 70 km ;

15 Uhr: Spaziergang, organisiert von der Association À Bicyclette. Dauer: 1 Stunde.

Vergessen Sie Ihr Fahrrad und Ihren Schutzhelm nicht.

Italiano :

Attività varie per tutta la famiglia

In programma: mercatino delle bici (consegna delle bici al mattino dalle 10 e vendita nel pomeriggio), frullato di bici, laboratorio di riparazione e messa a punto delle bici, pista BMX, caccia al tesoro in bici nel centro città, bici connesse?

Le organizzazioni e le associazioni locali che si occupano di ciclismo nel villaggio offriranno una serie di giochi, un corso di sicurezza stradale, mostre, dimostrazioni di biciclette adattate per anziani e persone a mobilità ridotta e un laboratorio di decorazione di biciclette gestito dai centri sociali.

Ci saranno anche delle passeggiate in bicicletta (con partenza e arrivo al Parc des Promenades):

alle 14:00, tour ciclistici di 30, 50 e 70 km organizzati dalla FSGT;

alle 15.00, una pedalata organizzata dall’associazione À Bicyclette. Durata: 1 ora.

Non dimenticate la bicicletta e il casco.

Espanol :

Actividades variadas para toda la familia

En el programa: mercadillo de bicicletas (entrega de bicicletas por la mañana a partir de las 10 h y venta por la tarde), batido de bicicletas, taller de reparación y puesta a punto de bicicletas, pista de BMX, búsqueda del tesoro en bicicleta por el centro de la ciudad, ¿bicicletas conectadas?

Las organizaciones y asociaciones locales implicadas en el uso de la bicicleta en el pueblo ofrecerán diversos juegos, un curso de seguridad vial, exposiciones, demostraciones de bicicletas adaptadas para personas mayores y personas con movilidad reducida, y un taller de decoración de bicicletas a cargo de los centros sociales.

También habrá paseos en bicicleta (con salida y llegada en el Parc des Promenades):

a las 14.00 horas, marchas cicloturistas de 30, 50 y 70 km organizadas por la FSGT;

a las 15.00 h, paseo organizado por la asociación À Bicyclette. Duración: 1 hora.

No olvide su bicicleta y su casco.

