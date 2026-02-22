LA FÊTE DU VER DE TERRE Montpellier

LA FÊTE DU VER DE TERRE

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le 7 mars de 09h à 17h, rendez-vous à l’Oasis citadine pour une journée dédiée à ces alliés indispensables de nos sols les vers de terre, organisée avec le GNAUM (Groupe NAturaliste de l’Université de Montpellier).

Dans le cadre des Semaines de l’agriculture paysanne (février–mars 2026), cet événement a pour objectif de sensibiliser le public au rôle essentiel des vers de terre, aussi bien pour l’équilibre des écosystèmes que pour une agriculture paysanne durable.

Tout au long de la journée, de nombreux ateliers vous permettront de découvrir leur fonctionnement, leur impact écologique et leur importance pour la vie des sols. Vous pourrez également déambuler librement entre les différents stands proposés pédagogiques, livres, ressources et bien plus encore.

Buvette et restauration sur place

Pique-niques autorisés

Entrée et ateliers à prix libres

Tentez votre chance pour remporter un de nos nombreux lots cadeaux en participant à la tombola du ver de terre ! Vous retrouverez toutes les informations dans l’onglet tombola de la billetterie !

On vous attend nombreux… au plus près des vers ! .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 18 12 05 02

English :

On March 7, join us at the Oasis Citadine for a day dedicated to those indispensable allies of our soils: earthworms, organized with GNAUM (Groupe NAturaliste de l?Université de Montpellier).

