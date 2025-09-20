La Fête du Vide ! – Vide-greniers Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Adultes, ados et enfants

L’association Ô P’tits Coins et Naocycles organisent leur première Fête du vide au sein du 20 mille, le 20 septembre 2025 de 10h à 18h. Entre vide-atelier et braderie, venez chiner des trésors et nous aider à faire de la place au local ! Un tirage au sort aura lieu à 17h pour tenter de gagner deux vélos, des créations d’Ô P’tits Coins et bien plus encore. Il sera suivi d’un Blind test spécial vélo, merci Geoffrey !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/vide-atelier