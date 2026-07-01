Informations pratiques

Cailly

La Fête du village

Terrain de football Cailly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le Comité des fêtes de Cailly a le plaisir de vous inviter à la fête du village qui se déroulera le samedi 4 juillet 2026 à partir de 14h, sur le terrain de football de Cailly.

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses activités ludiques et familiales seront proposées. Une zone fan zone permettra également de suivre en direct la finale de la Coupe du monde de football.

À partir de 19h, une buvette et une restauration sur place seront disponibles. Il est par ailleurs précisé que les personnes déguisées bénéficieront d’une crêpe offerte.

En soirée, une retraite aux flambeaux sera organisée, suivie d’un feu de joie vers 22h, puis d’un bal animé par DJ Alban.

La soirée sera également ponctuée par un feu d’artifice, dont le tirage aura lieu à 23h30. .

Terrain de football Cailly 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 90 36

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English : La Fête du village

L’événement La Fête du village Cailly a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin