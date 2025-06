La fête du village de Champagnat Champagnat 3 août 2025 07:00

Creuse

La fête du village de Champagnat Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

La Fête du Village s’animera aux couleurs du Cirque.

Au programme journée pleine de rires avec ses Jeux de guinguette , son célèbre concours de grimaces ,sa douce sieste contée… son fameux Méchoui et bien d’autres surprises viendront ensoleiller cette journée.

Cette année la soirée se prolongera avec la participation de Naut’Active qui vous proposera un concert festif sur le site de La Naute.

Merci à tous nos partenaire pour participer à ce rendez-vous , et Merci à vous tous d’être toujours de plus en plus nombreux à fouler la Place de Champagnat….

Impatients de vous retrouver une nouvelle fois…

Le programme définitif arrivera bientôt… .

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

