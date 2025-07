LA FÊTE DU VILLAGE Encausse-les-Thermes

LA FÊTE DU VILLAGE Encausse-les-Thermes vendredi 15 août 2025.

Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-17

2025-08-15

Vendredi 15 août 11h30 au monument aux morts, dépôt de la gerbe et apéritif offert par la mairie 20h Place des Thermes repas du CFE

Salade de gésiers

Rôti de porc dans l’échine sauce shytake /

haricots verts frais avec pommes de terre à la graisse de canard

paris-brest / vin et café inclus

À 21h: concert du groupe Johnny Be Blues

À 22h DJ Cédric

Samedi 16 août 14h Au parc municipal Pétanque concours amical en doublette en 4 parties 19h: Foodtruck sur place (brasero) 22h30: Feu d’Artifice 23h: DJ Caïman

Dimanche 17 août à partir de 11h Sérénade 20 .

Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

VILLAGE FETE

German :

DAS DORFFEST

Italiano :

LA FESTA DEL VILLAGGIO

Espanol :

LA FIESTA DEL PUEBLO

