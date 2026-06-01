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La Fête du village Morgny-la-Pommeraye

La Fête du village Morgny-la-Pommeraye samedi 20 juin 2026.

Ville : 76750 Morgny-la-Pommeraye

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Morgny-la-Pommeraye

La Fête du village

Morgny-la-Pommeraye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Loisirs et culture morinois organise la fête du village le 20 juin à Morgny-la-Pommeraye.
Au programme
20h Barbecue (réservation jusqu’au 17 juin)
22h Retraite aux flambeaux ainsi que des animations aux stands
23h Feux d’artifices   .

Morgny-la-Pommeraye 76750 Seine-Maritime Normandie  

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English : La Fête du village

L’événement La Fête du village Morgny-la-Pommeraye a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin