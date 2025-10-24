« La fête est-elle politique ? » Conférence et rencontre avec Arnaud Idelon dans le cadre de Cité Philo Bazaar St-So Lille

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T17:00:00 – 2025-10-24T19:00:00

Fin : 2025-10-24T17:00:00 – 2025-10-24T19:00:00

« La fête est politique ». Ce slogan peine à convaincre aujourd’hui. Le dancefloor, investi par le capitalisme, s’édulcore dans son devenir ambiance. Le pouvoir mobilise la puissance de la fête pour célébrer une identité nationale fantasmée, et réprime en même temps ceux et celles qui lui échappent. Pourtant il survit dans la fête contemporaine une politique en mode mineur : espaces de réinvention de soi, géométries sociales alternatives, formes éphémères de communs et terreau de joie pour les luttes. De l’intime au collectif, le livre Boum Boum. Politiques du dancefloor, est autant la cartographie de ces paradoxes festifs qu’une ode de la fête comme une zone à défendre contre la colonisation par le jour de nos sociabilités.

Dans le cadre de Cité Philo édition 2025/2026 (8 octobre > 27 novembre), et en partenariat avec Waao.

Avec :

Arnaud Idelon : écrivain, journaliste, maître de conférences à Paris-1 Panthéon-Sorbonne, critique d’art, co-programmateur et co-fondateur du Sample à Bagnolet

Jean-Max Colard : critique d'art et commissaire d'exposition, responsable de la page arts du magazine Les Inrockuptibles de 1997 à 2017, responsable du service de la Parole au Centre Pompidou et de l'Ecole du Centre Pompidou, conseiller artistique pour l'association lille3000 et agrégé de Lettres Modernes

Bazaar St-So 292 rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Boum Boum. Politiques du dancefloor. Arnaud Idelon (Éditions Divergences)