La Fête Farfelue du Monde Pointu La Rotonde Châteaurenard

La Fête Farfelue du Monde Pointu

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 15h30.

Début du concert à 16h. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Concert La Fête Farfelue du Monde Pointu à la Rotonde.

A l’image des fêtes populaires, celle-ci vient du monde pointu, monde fantasmagorique où les autochtones sont Chlous, les Pipos sont de joyeux blagueurs, Omadia est une divinité qui adore manger les nuages, Ravanié se réveille quand on tape fort des pieds et Blouk descend de la montagne au son de Tang Takita, sa mélodie préférée. Ici, vous êtes invités à vous trémousser, tourner, sauter, gigoter libres comme l’air, la tête à l’envers, chanter des mélodies magiques, chuchoter comme la rivière, crier des mots étranges ! Fanny et Viryane jouent un cocktail musical électronique trad explosif où voix, percussions et basse se déploient dans une énergie joyeuse. Les compos sont de drôle de mélange de musique folklorique, électro, afro et pop et sont composées de bricolages DIY autant que de technologie, de boîtes de conserve et d’autotune. Bienvenue à cette folle fête du monde pointu ! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

La Fête Farfelue du Monde Pointu concert at La Rotonde.

