LA FETE FARFELUE DU MONDE POINTU – LA ROTONDE Chateaurenard

LA FETE FARFELUE DU MONDE POINTU Début : 2026-04-08 à 15:30. Tarif : – euros.

Ouverture des portes : 15h30 – Début du concert : 16h00 – Placement ASSIS/DEBOUT Durée : 45 minutes – Tout public.Bienvenue à cette folle fête du monde pointu !Ici, vous êtes invités à vous trémousser, tourner, sauter comme le font les poneys, gigoter libres comme l’air, la tête à l’envers, chanter des mélodies magiques, chuchoter comme la rivière, crier des mots étranges ! A l’image des fêtes populaires, celle-ci vient du monde pointu, monde fantasmagorique où les autochtones ne sont pas bizarres ils sont Chlous, les Pipos sont de joyeux blagueurs, Omadia est une divinité à tête d’omelette qui adore manger les nuages, Ravanié se réveille quand on tape fort des pieds et Blouk descend de la montagne au son de Tang Takita, sa mélodie préférée.Fanny et Viryane jouent un cocktail musical électronique trad. bien explosif où voix, percussions et basse électrique se déploient dans une énergie brute et joyeuse. Leurs compositions originales, drôle de mélange de musique folklorique, électro, punk, afro et pop sont composées avec les moyens du bord entre DIY et technologie, boîtes de conserve et autotune.

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13