La fête farfelue du monde pointu L’Alambik! Le Mans

La fête farfelue du monde pointu

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Célébration dansante et farfelue dans une fête électro-trad débridée. On danse, chante et tape des pieds sur des influences tzigane, pygmée, gnawa, maloya, électro-congolaise et hip-hop psychédélique. .

