La fête farfelue du monde pointu L’Alambik! Le Mans
La fête farfelue du monde pointu L’Alambik! Le Mans vendredi 20 février 2026.
La fête farfelue du monde pointu
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Célébration dansante et farfelue dans une fête électro-trad débridée. On danse, chante et tape des pieds sur des influences tzigane, pygmée, gnawa, maloya, électro-congolaise et hip-hop psychédélique. .
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La fête farfelue du monde pointu Le Mans a été mis à jour le 2025-10-07 par CDT72