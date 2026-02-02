LA FÊTE FORAINE À MAUGUIO Mauguio

LA FÊTE FORAINE À MAUGUIO

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-15

2026-02-14

Manèges, animations, mascottes, cadeaux… La fête foraine est de retour à Mauguio !

Du 14 février au 15 mars, attractions, mascottes et gourmandises vous attendent à l’Espace Morastel de Mauguio ! Auto-tamponeuses, structures gonflables, hardrock casino, … Venez passer de bons moments en famille ou entre amis.

Ouvert de 14h à 20h tous les weekends, les mercredis et tous les jours pendant les vacances scolaires.

Service Régie 04.67.29.05.15

regie@mauguio-carnon.com .

531 Avenue du 8 Mai 1945 Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 05 15 regie@mauguio-carnon.com

Rides, entertainment, mascots, gifts… The funfair is back in Mauguio!

