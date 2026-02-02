LA FÊTE FORAINE À MAUGUIO Mauguio
Manèges, animations, mascottes, cadeaux… La fête foraine est de retour à Mauguio !
La Fête Foraine est de retour à Mauguio !
Du 14 février au 15 mars, attractions, mascottes et gourmandises vous attendent à l’Espace Morastel de Mauguio ! Auto-tamponeuses, structures gonflables, hardrock casino, … Venez passer de bons moments en famille ou entre amis.
Ouvert de 14h à 20h tous les weekends, les mercredis et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Du 14 février au 15 mars
De 14h à 20h
Espace Morastel, Mauguio
Service Régie 04.67.29.05.15
regie@mauguio-carnon.com .
531 Avenue du 8 Mai 1945 Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 05 15 regie@mauguio-carnon.com
English :
Rides, entertainment, mascots, gifts… The funfair is back in Mauguio!
