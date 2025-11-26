La fête foraine de Noël Aubagne
La fête foraine de Noël Aubagne mercredi 26 novembre 2025.
La fête foraine de Noël
Du 26/11/2025 au 11/01/2026 tous les jours de 16h à 19h.
Ouverture de 14h à 21h le mercredi, week-end et vacances scolaires. Esplanade Lucien Grimaud Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2026-01-11 19:00:00
2025-11-26
La fête foraine d’Aubagne revient pendant la période des fêtes de fin d’année !
La sortie familiale par excellence !
Palais du rire, trampolines, bulles sur l’eau, loteries de peluches, carrousel, chenilles, chaises volantes, tir à la carabine, maison hantée, machines à griffes, punching-ball, auto-tamponneuses… Des manèges pour les tout-petits et des attractions à sensations pour les plus grands.
On y trouvera également des stands alimentaires pour les gourmands, barbe à papa, churros, glaces… .
Esplanade Lucien Grimaud Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 27
English :
The Aubagne funfair is back for the festive season!
The ultimate family outing!
German :
Der Jahrmarkt in Aubagne kehrt während der Weihnachtszeit zurück!
Der Familienausflug par excellence!
Italiano :
Il parco divertimenti di Aubagne torna per le feste!
La gita in famiglia per eccellenza!
Espanol :
El parque de atracciones de Aubagne vuelve por Navidad
Lo último para disfrutar en familia
