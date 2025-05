La Fête Inteculturelle – Le Mans, 24 mai 2025 12:30, Le Mans.

Sarthe

La Fête Inteculturelle Allée Georges Bizet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 12:30:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

Date(s) :

2025-05-24

36ème Edition de la Fête Inteculturelle des quartiers sud qui regroupe les services, associations et habitants qui ont préparé un programme melangeant loisirs, gastronomie, culture et découverte musicale ponctué par un feu d’artifice

Un village de vivre ensemble à parcourir avec

Le pôle restauration qui vous fera voyager avec des propositions aux mille saveurs dès 12h30

Un pôle animation de 14h à 18h pour toutes les familles et tous les publics dont une zone spécialement dédiée aux jeunes

Un pôle informations, droits et solidarités de 14h à 18h pour découvrir les actions et initiatives à votre service à votre disposition tout en s’amusant

Une scène associative dès 14h qui fera honneur aux talents des habitants

Une buvette pour les petites soifs

Des animations et des spectacles gratuits dès 14h qui se ponctueront avec le groupe Tiwiza avant le final du feu d’artifice qui marquera la fin de cette 36ème édition. .

Allée Georges Bizet

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 17 90

English :

the 36th edition of the Fête Inteculturelle des quartiers sud (Intecultural Festival of the Southern Neighborhoods) brings together services, associations and residents to prepare a program combining leisure, gastronomy, culture and musical discovery, punctuated by fireworks

German :

36. Intekulturelles Fest in den südlichen Stadtvierteln, bei dem die Ämter, Vereine und Einwohner ein Programm aus Freizeit, Gastronomie, Kultur und musikalischen Entdeckungen zusammengestellt haben, das von einem Feuerwerk unterbrochen wird

Italiano :

la 36ª edizione della Fête Inteculturelle des Quartiers Sud riunisce servizi, associazioni e residenti che hanno preparato un programma che unisce svago, gastronomia, cultura e scoperta musicale, punteggiato da uno spettacolo pirotecnico

Espanol :

la 36ª edición de la Fête Inteculturelle des Quartiers Sud reúne a servicios, asociaciones y vecinos que han preparado un programa que combina ocio, gastronomía, cultura y descubrimiento musical, amenizado con un espectáculo de fuegos artificiales

L’événement La Fête Inteculturelle Le Mans a été mis à jour le 2025-05-14 par CDT72