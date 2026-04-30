La Fête Médiévale et Fantastique du Val Croissant 2ème Edition EQUIVIE La Motte-Ternant

La Motte-Ternant

La Fête Médiévale et Fantastique du Val Croissant 2ème Edition

EQUIVIE 4 Rue Sous Baroche La Motte-Ternant Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Oyez, oyez braves gens et voyageurs des terres de Bourgogne !

Les 22 et 23 août 2026, le paisible village de La Motte-Ternant se métamorphosera à nouveau pour accueillir la 2? édition de la Fête Médiévale et Fantastique du Val Croissant, un événement devenu en une année un rendez-vous incontournable des amateurs d’histoire, de spectacles et d’univers fantastiques.

Après avoir rassemblé près de 1700 visiteurs de tout âge, lors de sa première édition, cette grande fête revient avec l’ambition de proposer une immersion encore plus riche au cœur du Moyen Âge.

Durant deux jours, les visiteurs pourront découvrir un véritable village médiéval animé par

– des tournois de chevalerie et démonstrations de combat

– un campement historique pour découvrir la vie d’autrefois

– un marché d’artisans et de créateurs

– des animations et un spectacle de feu

– des animations pour enfants et familles

– des espaces de restauration d’inspiration médiévale

Dans un cadre naturel exceptionnel, entre forêts et patrimoine bourguignon, l’événement propose une véritable expérience immersive accessible à tous les publics.

Portée par l’association EquiVie, cette manifestation participe également à la dynamique culturelle et touristique locale, en valorisant un village rural d’environ 150 habitants et en attirant un public régional toujours plus nombreux.

Les visiteurs costumés sont encouragés à venir en tenue médiévale pour vivre pleinement l’expérience.

Que la fête commence et que la légende du Val Croissant continue de grandir ! .

EQUIVIE 4 Rue Sous Baroche La Motte-Ternant 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté equivie@yahoo.fr

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English : La Fête Médiévale et Fantastique du Val Croissant 2ème Edition

L’événement La Fête Médiévale et Fantastique du Val Croissant 2ème Edition La Motte-Ternant a été mis à jour le 2026-04-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)