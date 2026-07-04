La fête nationale au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières

Informations pratiques

Eyguières

La fête nationale au Domaine Jòlibois

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion du 14 juillet, le Domaine Jolibois vous accueille au cœur de son domaine oléicole pour un banquet festif placé sous le signe du partage et de la convivialité.Familles

Profitez d’un déjeuner gourmand dans une ambiance musicale chaleureuse, entouré des oliviers et de l’art de vivre provençal.



Au programme

Repas convivial viande à la broche, accompagnements, dessert et boissons

Animation musicale animée par la fanfare L’Avenir l’Islois

Bar sur place



Tarif

45 € par personne, incluant un verre d’accueil

Réservation obligatoire directement sur notre site internet.



Condition Annulation Les frais d’annulation sont gratuits jusqu’à 72 heures avant l’événement. Passé ce délai, l’intégralité de la réservation sera retenue. .

route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To mark Bastille Day, Domaine Jolibois invites you to the heart of its olive grove for a festive banquet celebrating togetherness and conviviality.

L’événement La fête nationale au Domaine Jòlibois Eyguières a été mis à jour le 2026-06-05 par Provence Tourisme