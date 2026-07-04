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AGENDA · Eyguières

La fête nationale au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières

mardi 14 juillet 2026 · route d'Aureille · Eyguières

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
route d'Aureille
Adresse
Domaine Jòlibois
Ville
13430 Eyguières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
45 45 45

Eyguières

La fête nationale au Domaine Jòlibois

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

À l’occasion du 14 juillet, le Domaine Jolibois vous accueille au cœur de son domaine oléicole pour un banquet festif placé sous le signe du partage et de la convivialité.Familles
Profitez d’un déjeuner gourmand dans une ambiance musicale chaleureuse, entouré des oliviers et de l’art de vivre provençal.

Au programme
Repas convivial viande à la broche, accompagnements, dessert et boissons
Animation musicale animée par la fanfare L’Avenir l’Islois
Bar sur place

Tarif
45 € par personne, incluant un verre d’accueil
Réservation obligatoire directement sur notre site internet.

Condition Annulation Les frais d’annulation sont gratuits jusqu’à 72 heures avant l’événement. Passé ce délai, l’intégralité de la réservation sera retenue.   .

route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

To mark Bastille Day, Domaine Jolibois invites you to the heart of its olive grove for a festive banquet celebrating togetherness and conviviality.

L’événement La fête nationale au Domaine Jòlibois Eyguières a été mis à jour le 2026-06-05 par Provence Tourisme

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