La fête nationale au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières
mardi 14 juillet 2026 · route d'Aureille · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
La fête nationale au Domaine Jòlibois
Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
À l’occasion du 14 juillet, le Domaine Jolibois vous accueille au cœur de son domaine oléicole pour un banquet festif placé sous le signe du partage et de la convivialité.Familles
Profitez d’un déjeuner gourmand dans une ambiance musicale chaleureuse, entouré des oliviers et de l’art de vivre provençal.
Au programme
Repas convivial viande à la broche, accompagnements, dessert et boissons
Animation musicale animée par la fanfare L’Avenir l’Islois
Bar sur place
Tarif
45 € par personne, incluant un verre d’accueil
Réservation obligatoire directement sur notre site internet.
Condition Annulation Les frais d’annulation sont gratuits jusqu’à 72 heures avant l’événement. Passé ce délai, l’intégralité de la réservation sera retenue. .
route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
To mark Bastille Day, Domaine Jolibois invites you to the heart of its olive grove for a festive banquet celebrating togetherness and conviviality.
L’événement La fête nationale au Domaine Jòlibois Eyguières a été mis à jour le 2026-06-05 par Provence Tourisme
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